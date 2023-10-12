Самый первый шаг, чтобы не замерзнуть: украинцам рассказали, как утеплить окна

Приближаются холода, следовательно, стоит позаботиться об энергоэффективности и сохранении тепла. Украинцам рассказали, как можно защитить проникновение холодного воздуха через окна.

Отопительный сезон приближается, а температура за окном постепенно идет на понижение. Кое-где ночью уже фиксировали движение отметки ниже 0 градусов по Цельсию.

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Полноценный отопительный сезон начнется через несколько недель, но украинцев призвали уже сейчас утеплить свои дома. Лучше всего начинать с окон – для этого достаточно простого алгоритма.

Как утеплить окна

Главное – хорошо проверить, нет ли в оконных рамах щелей, через которые может "убегать" теплый воздух и проникать холодный. Если вы обнаружили даже незначительные дырочки, следует придерживаться следующего алгоритма:

положить в оконные уплотнительные рамы;

герметик

Также очень важно обработать стык стекла с рамами герметиком, независимо от того, есть в рамах щели или нет.

пленка

Также сэкономить тепло в доме можно с помощью наклеивания на окна специальной теплосберегающей пленки.

Если у вас современные стеклопакеты, то хорошо проверите, плотно ли закрываются окна. Если плотность недостаточна, обязательно обратитесь к специалистам, которые помогут настроить окно.