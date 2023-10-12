Опалювальний сезон наближається, а температура за вікном поволі йде на зниження. Подекуди вночі вже фіксували рух позначки нижче 0 градусів за Цельсієм.

Цікаво Від заміни батарей до плівок на вікнах: як зменшити платіжки за тепло взимку

Повноцінний опалювальний сезон розпочнеться за кілька тижнів, але українців закликали вже зараз утеплити свої помешкання. Найкраще розпочинати з вікон – для цього вистачить дуже простого алгоритму.

Як утеплити вікна

Головне – добре перевірити, чи у віконних рамах немає щілин, через які може "втікати" тепле повітря та проникати холодне. Якщо ви виявили навіть незначні дірочки, варто дотриматися наступного алгоритму:

покласти у віконні рами ущільнювач;

герметик

Також дуже важливо обробити стик скла з рамами герметиком, незалежно від того, є в рамах щілини чи немає.

плівка

Також зекономити тепло в оселі можна за допомогою наклеювання на вікна спеціальної теплозберігаючої плівки.

Якщо у вас сучасні склопакети, то добре перевірите, чи щільно закриваються вікна. Якщо щільність недостатня – обов'язково зверніться до фахівців, які допоможуть налаштувати вікно.