ЕС требует от Украины отменить льготные цены и открыть экспорт газа

Европейские партнеры подготовили новый перечень неотложных мер по реформированию отечественного энергетического сектора. Эти изменения могут кардинально изменить правила игры на рынке и напрямую повлиять на счета миллионов украинцев.

Почему счета украинцев оказались под угрозой и какие еще требования выдвинули европейские партнеры

Европейская комиссия в своем ежегодном отчете о Украине за 2026 год, обнародованном 4 ноября, прямо указала на необходимость постепенной отмены ПСО (наложения специальных обязательств). Именно этот механизм сейчас позволяет сохранять фиксированные льготные тарифы на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в условиях войны. Кроме того, Брюссель ожидает от Киева отмены запрета на экспорт природного газа за границу.

В документе подчеркивается, что реформы остаются важным приоритетом для нашего государства. В частности, речь идет о надлежащем развязывании операторов газораспределительных систем – то есть четком разделении функций транспортировки, распределения и поставки газа, чтобы избежать монополий. Еврокомиссия признала лишь "незначительный прогресс" в этой сфере, отметив отмену ПСО для производителей электроэнергии из газа.

Как это отразится на кошельках и кого защитит

Постепенная либерализация энергетических рынков означает переход к рыночным ценам, которые могут существенно превышать нынешние 7,96 гривны за кубометр от "Нафтогаза". Чтобы этот ценовой шок не стал катастрофой для семейных бюджетов, европейские чиновники требуют ускорить создание специального механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей. Проще говоря – государство должно разработать новую, более эффективную систему адресных субсидий для тех, кто объективно не сможет оплачивать рыночные счета.

Напомним! Запрет на экспорт украинского газа был введен в начале полномасштабного вторжения для обеспечения энергетической безопасности и переживания сложных отопительных сезонов. В то же время механизм ПСО неоднократно продлевался правительством, чтобы защитить граждан от стремительного роста стоимости коммунальных услуг на фоне падения доходов и экономической нестабильности.

Однако западные кредиторы и партнеры последовательно настаивают на том, что ручное регулирование цен истощает государственный бюджет и тормозит развитие свободного рынка.

Между тем мы писали, что европейские цены на природный газ достигли многолетнего максимума, что стало серьезным ударом по энергетической стабильности региона. Главная причина паники на рынке – критически низкий уровень запасов.