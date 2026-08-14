Европа на грани нового продовольственного кризиса: засуха угрожает урожаю 2027 года

Необычная жара и засуха в Европе уже ставят под угрозу осеннюю посевную, а значит, и урожай следующего года. На фоне войны России против Украины и перебоев с поставками удобрений это может усугубить риски для мирового продовольственного рынка.

Засуха ставит под угрозу осеннюю посевную в Европе

Этим летом Европа пережила несколько волн аномальной жары, которые уже нанесли ущерб урожаям и затруднили транспортировку зерна, пишет Bloomberg. Теперь внимание фермеров переключается на посевную кампанию, ведь почва во многих регионах остается чрезвычайно сухой.

В Великобритании фермер Джеймс Миллс, выращивающий пшеницу, ячмень, овес и бобы, уже откладывает посев кормовых культур. По его словам, для начала работы на полях необходимы значительные осадки, ведь почва пересохла.

Первой культурой, которая может пострадать от засухи, станет рапс. Его сеют в августе–сентябре, однако без достаточного количества влаги фермеры рискуют упустить оптимальные сроки.

Французский фермер Бенуа Мерло рассказал, что уже ожидает обильных дождей для посева рапса. По его словам, после 10–15 сентября сеять эту культуру становится все сложнее, поскольку растениям необходимо успеть сформировать достаточную биомассу к зиме.

Проблема распространяется и на другие культуры. Если засуха продлится, под угрозой окажутся пшеница, ячмень и рожь, которые высевают осенью, а собирают в следующем году.

Сложная ситуация наблюдается в ряде ключевых сельскохозяйственных регионов Европы. В Баварии с 1 апреля выпало наименьшее количество осадков за последние 11 лет, тогда как испанский регион Кастилия-и-Леон получил примерно на две трети меньше дождей, чем обычно.

По словам представителя испанской фермерской организации ASAJA Агустина Миранды Сотильоса, продолжительная засуха может привести к задержке подготовки почвы и развития посевов, увеличивая финансовые риски для аграриев.

Почему проблемы Европы могут ударить по мировым ценам

Ситуация осложняется тем, что мировой рынок зерна уже находится под давлением геополитических рисков. Россия и Украина усилили атаки на зерновую инфраструктуру и суда в Черном море, что вновь ставит под вопрос стабильность поставок из одного из ключевых регионов мирового аграрного экспорта.

Дополнительным фактором является ситуация вокруг Ормузского пролива. Его фактическая блокировка создает риски для стоимости удобрений, дизельного топлива и других ресурсов, необходимых аграриям.

На этом фоне цены на зерно уже демонстрируют заметный рост. За последние два месяца фьючерсы на пшеницу в Париже подорожали примерно на 19%, а в Чикаго – на 12%. Кукуруза также существенно прибавила в цене на обоих рынках.

Европа особенно уязвима к таким потрясениям, ведь площади под зерновыми культурами на континенте постепенно сокращались в течение последних 25 лет. В то же время Европа является континентом, который нагревается быстрее всего, что повышает зависимость урожайности от погодных условий.

В ближайшие дни ситуация может несколько улучшиться: прогнозируется более прохладная и влажная погода. Однако фермерам нужны не кратковременные ливни, а длительные осадки, способные восстановить запасы влаги в почве.

По долгосрочным прогнозам, жаркая и сухая погода может сохраняться до октября, тогда как более значительные осадки ожидаются только в ноябре. Для части аграриев это может оказаться слишком поздно.

В то же время метеорологи не прогнозируют катастрофического сценария для всей Европы. По оценке старшего агрометеоролога Дональда Кини (Donald Keeney) из Vaisala Xweather, посевная, скорее всего, состоится, но низкая влажность почв может негативно повлиять на прорастание и раннее развитие рапса и озимой пшеницы.

Между тем рекордное падение уровня Дуная вынудило Румынию приступить к остановке последнего работающего реактора Чернаводской АЭС, которая обычно обеспечивает около 20% электроэнергии страны. Аналогичная проблема возникла в Венгрии, где власти в срочном порядке приступили к возведению специальной конструкции на дне реки, чтобы не допустить остановки АЭС "Пакш".