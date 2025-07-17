Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025: какое решение должен принять президент США
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года.
- Трамп заявил, что если мир в Украине не будет заключен за 50 дней, будут введены тарифы 100% на товары из стран, которые продолжают импортировать российскую продукцию.
В подкасте The Times "The General and The Journalist" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Трамп может завершить войну в Украине. Для этого необходимо создать дополнительные экономические проблемы для Путина.
Как Трамп может закончить войну в Украине?
По мнению Ермака, важно, чтобы Путин почувствовал, что ему дорого вести эту войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
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Ермак поддерживает идею, что Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. Однако это произойдет только, если американский президент таки выполнит свои угрозы и введет новые санкции, которые будут касаться всех покупателей российской нефти и газа.
Эти новые санкции со стороны США настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему (Путину – 24 Канал) возможность финансировать свою военную машину.
Как отметил Ермак, внедрение таких санкций станет действенным, в частности, из-за создания давления на Китай и Индию. Ведь эти страны будут пытаться избежать новых торговых войн с США.
Обратите внимание! Именно Китай и Индия сейчас являются крупнейшими импортерами ископаемого топлива в России.
Они (санкции – 24 Канал) создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, которые покупают российскую нефть, также будут давить на него,
– утверждает Ермак.
Сейчас Трамп настроен решительно. Как заявил американский президент, на заключение мира в Украине есть 50 дней. Если это таки не произойдет, будут введены тарифы 100% на товары, импортируемые в США из стран, которые продолжают осуществлять импорт российской продукции.