Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025: какое решение должен принять президент США

В подкасте The Times "The General and The Journalist" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Трамп может завершить войну в Украине. Для этого необходимо создать дополнительные экономические проблемы для Путина.

Как Трамп может закончить войну в Украине? По мнению Ермака, важно, чтобы Путин почувствовал, что ему дорого вести эту войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times. Читайте также Падение продолжается: что происходит с курсом злотого во второй половине июля Ермак поддерживает идею, что Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. Однако это произойдет только, если американский президент таки выполнит свои угрозы и введет новые санкции, которые будут касаться всех покупателей российской нефти и газа. Андрей Ермак Руководитель Офиса президента Украины Эти новые санкции со стороны США настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему (Путину – 24 Канал) возможность финансировать свою военную машину. Как отметил Ермак, внедрение таких санкций станет действенным, в частности, из-за создания давления на Китай и Индию. Ведь эти страны будут пытаться избежать новых торговых войн с США. Обратите внимание! Именно Китай и Индия сейчас являются крупнейшими импортерами ископаемого топлива в России. Они (санкции – 24 Канал) создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, которые покупают российскую нефть, также будут давить на него,

– утверждает Ермак. Сейчас Трамп настроен решительно. Как заявил американский президент, на заключение мира в Украине есть 50 дней. Если это таки не произойдет, будут введены тарифы 100% на товары, импортируемые в США из стран, которые продолжают осуществлять импорт российской продукции.