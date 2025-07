Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025: яке рішення має ухвалити президент США

У подкасті The Times "The General and The Journalist" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Трамп може завершити війну в Україні. Для цього необхідно створити додаткові економічні проблеми для Путіна.

Як Трамп може закінчити війну в Україні? На думку Єрмака, важливо, аби Путін відчув, що йому дорого вести цю війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times. Читайте також Падіння триває: що відбувається з курсом злотого у другій половині липня Єрмак підтримує ідею, що Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Однак це відбудеться лише, якщо американський президент таки виконає свої погрози і введе нові санкції, які стосуватимуться всіх покупців російської нафти та газу. Андрій Єрмак Керівник Офісу президента України Ці нові санкції з боку США є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому (Путіну – 24 Канал) можливість фінансувати свою військову машину. Як відмітив Єрмак, впровадження таких санкцій стане дієвим, зокрема, через створення тиску на Китай та Індію. Адже ці країни намагатимуться уникнути нових торгівельних війн з США. Зверніть увагу! Саме Китай та Індія зараз є найбільшими імпортерами викопного палива в Росії. Вони (санкції – 24 Канал) створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також тиснутимуть на нього,

– стверджує Єрмак. Зараз Трамп налаштований рішуче. Як заявив американський президент, на укладання миру в Україні є 50 днів. Якщо це таки не відбудеться, будуть введені тарифи 100% на товари, що імпортуються до США з країн, які продовжують здійснювати імпорт російської продукції.