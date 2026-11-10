Удар по агросектору: Россия повредила большой перерабатывающий завод

В результате российского обстрела 8 ноября 2026 года значительные повреждения получил завод по переработке сои. Он принадлежит агропромышленному холдингу "Астарта".

Какой завод пострадал в результате удара со стороны России

Руководство компании приняло решение о полной приостановке работы предприятия до выяснения всех обстоятельств, о чем говорится на сайте компании.

Во время вражеской атаки никто из персонала не пострадал.

Обратите внимание! В настоящее время на территории объекта работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Только после того, как спасатели завершат детальное обследование и гарантируют безопасность, специальная комиссия сможет зайти на территорию для подсчета финансовых потерь.

"Астарта" является одним из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов, который ведет свою деятельность сразу в восьми областях Украины. Земельный банк компании составляет 220 тысяч гектаров, а инфраструктура включает:

шесть сахарных заводов;

семь элеваторов;

мощные молочные фермы на 22 тысячи голов крупного рогатого скота.

В частности, маслоэкстракционный завод расположен в городе Глобине в Полтавской области, где также функционирует современный биогазовый комплекс холдинга.

Напомним, что вчера, 9 ноября, Россия атаковала Трипольская ТЭС. Последствия серьезные, но пока точные убытки еще не оценены.