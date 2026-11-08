Россия ударила по многоэтажке и гостинице в Кременчуге: 16-летний парень тяжело ранен

О последствиях обстрела города рассказал глава ОВА Виталий Дякивнич.

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Что известно об атаке на Кременчуг?

По словам чиновника, в Кременчуге российские дроны поразили два объекта.

В результате ударов был поврежден многоквартирный жилой дом – там возник пожар.

Также беспилотник попал в здание гостиницы. Его охватило пламя.

По предварительным данным, тяжелые травмы получил 16-летний парень. Его госпитализировали.

На данный момент, подразделения ГСЧС спасли 15 человек. Ликвидация последствий продолжается.

Последствия ударов по Кременчугу / Фото ОВА

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Около 19:47 в Кременчуге раздались взрывы. Власти предупредили, что город подвергается атаке врага. Ранее Воздушные силы сообщали о движении ракет "Бандероль" в направлении Кременчуга.

Днем Кременчуг тоже был под ударом. Российские БПЛА атаковали промышленное предприятие.

Напомним, днем ​​российские войска атаковали Хмельницкую область ударными дронами. В Хмельницком районе в результате обстрела разрушен один жилой дом, еще 12 повреждены. В результате атаки пострадали три человека. Одного мужчину госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь на месте.