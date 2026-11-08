Росія вдарила по багатоповерхівці та готелю у Кременчуку: 16-річний хлопець тяжко поранений

Ворог вдарив по Кременчуку / Колаж 24 Каналу
Увечері 8 листопада окупанти вдарили по Кременчуку. У місті спалахнули пожежі.
Про наслідки обстрілу міста розповів глава ОВА Віталій Дяківнич.
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Що відомо про атаку на Кременчук?
За словами чиновника, у Кременчуці російські дрони влучили на двох локаціях.
Внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – там виникла пожежа.
Також безпілотник влучив у будівлю готелю. Її охопило полум'я.
За попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.
Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває.
Близько 19:47 у Кременчуці пролунали вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під атакою ворога. Перед тим Повітряні сили повідомляли про рух дроноракет "Бандероль" у напрямку Кременчука.
Наслідки ударів по Кременчуку / Фото ОВА
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Вдень Кременчук теж був під ударом. Російські БпЛА атакували промислове підприємство.
Нагадаємо, вдень російські війська атакували Хмельницьку область ударними дронами. У Хмельницькому районі внаслідок обстрілу зруйновано один житловий будинок, ще 12 пошкоджено. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.
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