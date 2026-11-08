Росія вдарила дронами по Хмельниччині: зруйновано будинок, є поранені

Про наслідки чергового ворожого удару повідомив у телеграмі голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. За його словами, на місці прильоту одразу розпочали роботу всі профільні та екстрені служби.

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Що відомо про наслідки атаки

Очільник області зазначив, що російські дрони продовжують цілеспрямовано тероризувати мирне населення регіону.

Унаслідок російської атаки у Хмельницькому районі зруйновано один житловий будинок, ще 12 будинків зазнали пошкоджень.

Двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження. Медики надають їм необхідну допомогу.

Це вже не перша атака на область за останній час. Увечері 7 листопада окупанти вдарили безпілотником по житловій забудові Хмельницького, пошкодивши приватні будинки та вибивши шибки в багатоповерхівках. За попередньою інформацією, одна людина травмувалася, однак госпіталізації не потребувала.