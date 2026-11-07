У Хмельницькому пролунали вибухи

Про це написали місцеві телеграм-канали.

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Яка ситуація у місті?

У суботу, 7 листопада, Росія завдавала ударів по українських містах безпілотниками. Близько 21:27 Повітряні сили повідомили, що на місто летів реактивний дрон з південного сходу.

О 21:32 місцеві жителі почули звуки вибухів.

Де зараз тривога: дивіться карту

Зазначимо що ввечері 7 листопада російські військові також запустили ударні БпЛА на Вінничину. В області прогриміли вибухи.

Окрім того, країна-агресорка кілька разів обстрілювала Київ. Внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці пошкоджений приватний житловий будинок, а в Оболонському виникла пожежа на великій площі складського приміщення.