Россия атаковала Хмельницкий
В субботу, 7 ноября, Россия совершила атаку на Украину с помощью БПЛА. В Хмельницком прогремели взрывы.
Об этом написали местные паблики.
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Какая ситуация в городе?
В субботу, 7 ноября, Россия наносила удары по украинским городам безилотниками. Около 21:27 Воздушные силы сообщили, что на город летел реактивный дрон с юго-востока.
В 21:32 местные жители услышали звуки взрывов.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Отметим, что вечером 7 ноября российские военные также запустили ударные БпЛА на Винничину. В области прогремели взрывы.
Кроме того, страна-агрессорка несколько раз обстреливала Киев. В результате атаки в Шевченковском районе столицы поврежден частный жилой дом, а в Оболонском возник пожар на большой площади складского помещения.
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