На Вінниччині було чутно звуки вибухів

Росія атакувала Вінничину
У суботу, 7 листопада, Росія атакувала Вінничину. В області пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Adv
Що відомо про атаку?
Росія протягом дня 7 листопада атакувала Україну ударними БпЛА. Близько 21:12 Повітряні сили написали про реактивний БпЛА, який летів на Вінницю з півдня. Після цього в області почули звуки вибухів.
Де зараз тривога: дивіться карту
Нагадаємо, що того ж дня країна-агресорка кілька разів обстрілювала Київ. Внаслідок ударів у Шевченківському районі столиці пошкоджений приватний житловий будинок, а в Оболонському сталось загоряння на великій площі складського приміщення.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі