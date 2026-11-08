Россия ударила дронами по Хмельнитчине: разрушен дом, есть раненые

О последствиях очередного вражеского удара сообщил в Telegram глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. По его словам, на месте прильота сразу же приступили к работе все профильные и экстренные службы.

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Что известно о последствиях атаки

Глава области отметил, что российские дроны продолжают целенаправленно терроризировать мирное население региона.

В результате российской атаки в Хмельницком районе разрушен один жилой дом, еще 12 домов получили повреждения.

Два человека получили незначительные телесные повреждения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Это уже не первая атака на область за последнее время. Вечером 7 ноября оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по жилой застройке Хмельницкого, повредив частные дома и выбив окна в многоэтажках. По предварительной информации, один человек травмировался, однако в госпитализации не нуждался.