Россия во второй раз за неделю нанесла удар по заводу в Житомирской области
Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. В пятницу, 25 сентября, страна-агрессор совершила атаку на предприятие с иностранными инвестициями в Житомирской области.
Оккупанты уже не в первый раз проводят атаку на этот объект. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
Что известно о вражеской атаке?
Российские войска обстреляли завод по производству автомобильных компонентов. Бунечко рассказал, что целью оккупантов во второй раз за неделю стала компания Kromberg & Schubert.
Сегодня во второй раз за текущую неделю под атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской общине,
– сообщил глава Житомирской ОВА.
Отметим, что завод специализируется на производстве электрических кабельных систем для ведущих мировых автопроизводителей. Среди них:
- Audi;
- Seat;
- Volkswagen;
- Skoda.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, взрывотехники и специальные службы для ликвидации последствий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Глава ОГА призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.
Во время атаки на это предприятие 22 сентября возник масштабный пожар. Тогда экстренные службы также оперативно справились с последствиями, а работники не пострадали.