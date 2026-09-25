Экономика Новости экономики Россия во второй раз за неделю нанесла удар по заводу в Житомирской области
25 сентября, 19:05
1
Обновлено - 19:06, 25 сентября

Россия во второй раз за неделю нанесла удар по заводу в Житомирской области

Даниил Жоров

Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. В пятницу, 25 сентября, страна-агрессор совершила атаку на предприятие с иностранными инвестициями в Житомирской области.

Оккупанты уже не в первый раз проводят атаку на этот объект. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Что известно о вражеской атаке?

Российские войска обстреляли завод по производству автомобильных компонентов. Бунечко рассказал, что целью оккупантов во второй раз за неделю стала компания Kromberg & Schubert.

Сегодня во второй раз за текущую неделю под атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской общине, 
– сообщил глава Житомирской ОВА.

Отметим, что завод специализируется на производстве электрических кабельных систем для ведущих мировых автопроизводителей. Среди них:

  • Audi;
  • Seat;
  • Volkswagen;
  • Skoda.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, взрывотехники и специальные службы для ликвидации последствий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Глава ОГА призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Во время атаки на это предприятие 22 сентября возник масштабный пожар. Тогда экстренные службы также оперативно справились с последствиями, а работники не пострадали.