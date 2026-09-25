Окупанти вже не вперше атакують даний об'єкт. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо ворожу атаку?

Російські війська обстріляли завод із виробництва автомобільних компонентів. Бунечко розповів, що ціллю окупантів вдруге за тиждень стала компанія Kromberg & Schubert.

Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями Kromberg & Schubert в Житомирській громаді,

– розповів голова Житомирської ОВА.

Зазначимо, що завод спеціалізується на виготовленні електричних кабельних систем для провідних світових автовиробників. Серед них:

Audi;

Seat;

Volkswagen;

Skoda.

На місце влучання оперативно прибули рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби для ліквідації наслідків. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Голова ОВА закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

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Під час атаки по цьому підприємству 22 вересня виникла масштабна пожежа. Тоді екстрені служби також оперативно впоралися з наслідками, а працівники не постраждали.