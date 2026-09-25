Оккупанты уже не в первый раз проводят атаку на этот объект. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Что известно о вражеской атаке?

Российские войска обстреляли завод по производству автомобильных компонентов. Бунечко рассказал, что целью оккупантов во второй раз за неделю стала компания Kromberg & Schubert.

Сегодня во второй раз за текущую неделю под атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской общине,

– сообщил глава Житомирской ОВА.

Отметим, что завод специализируется на производстве электрических кабельных систем для ведущих мировых автопроизводителей. Среди них:

Audi;

Seat;

Volkswagen;

Skoda.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, взрывотехники и специальные службы для ликвидации последствий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Глава ОГА призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Во время атаки на это предприятие 22 сентября возник масштабный пожар. Тогда экстренные службы также оперативно справились с последствиями, а работники не пострадали.