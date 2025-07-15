В Украине запретили завоз и разгрузку в портах удобрений на основе аммиака

На время военного положения в Украине торговые суда со взрывоопасными веществами не смогут заходить в территориальные воды Украины и ее порты. Такой запрет ввел Командующий Военно-Морских Сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Что известно о запрете ввоза взрывоопасных веществ в Украину?

Об этом говорится в письме командующего ВМС к ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ) от 7 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Читайте также Взрывы возле Житомира прогремели на территории двух производственных помещений: они полностью уничтожены

С целью недопущения техногенной катастрофы в результате поражения противником судна, транспортного средства или хранилища с опасными грузами предлагаем принять меры по недопущению со стороны Администрации морских портов согласования (предоставления разрешений) захода судов в порты Украины с грузами веществ на основе аммиака, проведения с ними погрузочно-разгрузочных операций и хранения на территориях портов,

– говорится в документе.

В нем же советует АМПУ не делать такие суда частью планов захода в морские порты Украины. В то же время те, что пришли, рекомендуют разгрузить в соседних странах, "по которым противник не наносит ударов".

Вице-адмирал Неижпапа объясняет в письме, что рекомендации касаются:

безводного аммиака;

аммиачной селитры;

аммиачных растворов;

других смесей, содержащих взрывоопасные вещества.

9 июля начальник Администрации морского порта Черноморск Алексей Маляренко отправил письмо морским агентам и портовым операторам порта. Письмо содержит информацию о том, что новые правила следует принять к сведению и довести их "до всех заинтересованных сторон по ввозу, проведения погрузочно-разгрузочных работ и хранения на территориях портов взрывоопасных веществ на основе аммиака"

Прием и разгрузка таких грузов прекращен в портах Украины, хотя письма ВМС и АМПУ носят рекомендательный характер, а решение о запрете импорта этих веществ морским путем должно согласовать правительство,

– пишет NV.

Обратите внимание! Сейчас рассматриваются другие пути доставки взрывоопасной продукции в Украину, в частности по железной дороге из портов Европы.