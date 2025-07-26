Новые платежки с "сюрпризом": какие коммунальные услуги подорожают для украинцев
- В июле часть украинцев может получить завышенные счета за холодную воду и водоотвод из-за несвоевременного представления показателей счетчиков.
- Во избежание переплат, потребителям следует срочно подавать актуальные показатели счетчиков, а также следить за изменениями в стоимости водоснабжения согласно решениям местных властей.
В Украине некоторые потребители получат "неприятный сюрприз" в платежках за коммунальные услуги. Кто именно почувствует подорожание, читайте дальше.
Кого ждут переплаты в платежках за июль?
В июле часть украинцев может получить завышенные суммы в счетах за холодную воду и водоотвод. У "Киевводоканале" объяснили, что это касается тех потребителей, которые не передают показания счетчиков вовремя, передает 24 Канал.
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Если данные счетчика воды не представлены до конца месяца, система автоматически рассчитывает объем потребления по средним показателям. Как следствие, в платежках появляются переплаты, особенно у тех, кто даже обычно экономит воду.
Как избежать переплат за воду?
Соответственно, если вы увидели "средний расчет" в платежках за воду, то срочно подайте актуальные показатели, чтобы избежать лишних расходов.
Кроме того, в некоторых общинах стоимость водоснабжения может меняться в зависимости от решений местных властей. Поэтому внимательно следите за коммунальными квитанциями и новостями от своего поставщика воды.