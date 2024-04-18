Три приоритета для Украины: о чем Зеленский сообщил Всемирному банку

Владимир Зеленский сообщил, что в борьбе с российской агрессией нужна поддержка стран-партнеров. Об этом он отметил во время участия в круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке.

О чем сообщил Владимир Зеленский

Таким образом, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в борьбе с российской агрессией Украине нужен эффективный финансовый щит. Это является первым приоритетом для Украины – финансовая поддержка странами-партнерами.

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Владимир Зеленский Президент Украины Защищая жизнь, важно видеть перспективу. Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты выстоишь в войне. Для этого нужна достаточная финансовая поддержка. Путин имеет деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит.

При этом, Зеленский отметил, что замороженные российские активы должны работать против России: для этого нужно найти формат решения и направить российские активы для защиты жизни в Украине. Это – второй приоритет.

Кремль как единственный виновник этой войны должен заплатить реально болезненную цену за нее,

– сказал президент.

Украина нуждается в дальнейшей поддержке

И последний, третий приоритет, о котором сообщил Владимир Зеленский – это экономика. А именно речь идет об экономической способности и восстановлении. Президент сообщил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров, как для отстройки, так и для восстановления энергетической системы и бизнеса.

И для этого нуждаемся в дальнейшей вашей поддержке: как прямой для восстановления и восстановления нашей энергетической системы, так и инструментами для бизнеса вроде экспортного финансирования поставок вашего оборудования и технологий, также страхование инвестиций вашего бизнеса со стороны ваших кредитно-экспортных агентств,

– подытожил Зеленский

Помощь для Украины

В то же время стало известно, что Канада планирует предоставить Украине в целом 2,4 миллиарда долларов кредитов в течение года. Из этой суммы, 2 миллиарда долларов уже были перечислены 20 марта через специальный административный счет МВФ для обеспечения способности правительства Украины продолжать предоставлять необходимые услуги своим гражданам.

В следующие пять лет Канада будет переводить Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 миллиона евро на проекты восстановления Украины.