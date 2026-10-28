"Экономический брак" с врагом: Зеленский рассказал об опасности уступок США в пользу России

Кулуарные экономические договоренности Вашингтона с Москвой способны перекроить глобальную санкционную политику и создать опасные прецеденты на рынке сырья. Любые компромиссы с агрессором таят в себе скрытые риски, истинная цена которых проявится значительно позже.

Чем грозят новые договоренности между США и Россией

Попытки наладить отдельные торговые связи с Москвой открывают опасную лазейку для демонтажа международного санкционного давления на государство-агрессора. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 октября, комментируя последствия так называемого "дизельного соглашения" между Вашингтоном и Кремлем, сообщает 24 Канал.

Российская верхушка рассматривает первоначальные энергетические договоренности как плацдарм для гораздо более широкого экономического реванша. По словам главы государства, вслед за нефтепродуктами Кремль будет пытаться протащить отмену ограничений на экспорт минеральных удобрений, поставки природного газа, разблокирование замороженных суверенных активов и реабилитацию ключевых бизнес-структур.

Я считаю, что "дизельное соглашение" открывает для "русских" возможности для последующих подобных шагов. Речь идет, в частности, об удобрениях, газе, замороженных активах, других фамилиях и структурах, с которых могут быть сняты санкции. Это уже частично произошло – снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру России,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Почему "экономический брак" с агрессором обернется стратегической ловушкой

Кремль целенаправленно использует сырьевую зависимость и жесткое централизованное управление недрами в качестве геополитического рычага, предлагая американским партнерам иллюзию быстрого заработка ценой долгосрочной безопасности.

Энергоресурсы являются частью предложения России. Россия понимает, что она, в отличие от других стран мира, обладает такими природными ресурсами, возможностями, запасами и таким вертикальным управлением всем этим, что может действительно предложить Америке своеобразный "экономический брак" – как бы досадно это ни звучало,

– отметил президент.

Глава государства предупредил, что любая тактическая выгода от таких соглашений обязательно таит в себе неприятные условия в будущем. Российская стратегия всегда предусматривает скрытые ловушки, которые проявляются именно тогда, когда западные рынки вновь оказываются на сырьевой игле Москвы.

Прецеденты частичного снятия санкционного давления уже имели место ранее, в частности в отношении отдельных представителей российского большого бизнеса, которые оспаривали ограничения через западные судебные инстанции. Сейчас Москва стремится закрепить эту практику уже на уровне стратегических секторов экономики, пытаясь легитимизировать торговлю критически важными ресурсами в обход системных барьеров.

Кстати, мы писали, что Россия предложила свою помощь в строительстве американского терминала в обмен на снятие определенных санкций.