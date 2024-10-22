"Россия – это Титаник": каково реальное состояние экономики Кремля

По просьбе Украины Запад планирует постепенно усиливать санкции против России, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему упадку ее экономики. Однако российская армия все еще имеет резервы и привлекает иностранных военных.

В каком состоянии российская экономика

Вчера на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономической ситуации в России, передает 24 Канал. Он сравнил экономику России с "Титаником" и отметил, что она начнет приходить в упадок, и этот процесс будет длительным.

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В то же время Владимир Зеленский отметил, что после войны важно не дать России шанса быстро восстановить свою экономику. Это необходимо, чтобы избежать новых агрессивных намерений с их стороны в будущем.

Владимир Зеленский Президент Украины Это как "Титаник" – Россия. Их экономика начнет тонуть, но будет делать это медленно. Для нас это очень важно – чтобы после окончания этой войны они не смогли восстановиться за месяц. И чтобы не появлялись больные мысли даже спустя годы.

Президент также сообщил, что Великобритания ввела важные санкции против России по просьбе Украины, которые постепенно будут расширяться. Это должно усилить разрушительное влияние на экономику страны.

Британцы ввели важные санкции, о которых мы просили их. Санкции будут увеличиваться. Однако мы поднимали вопрос, что санкции не имеют того эффекта, на который рассчитывала Европа. Потому что сами же не ввели их до конца. Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет, года так точно. Год назад Россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также очертил состояние российской армии. Он отметил, что нельзя утверждать, что у российской армии закончились резервы. Однако он подчеркнул, что нежелание мобилизовать собственных граждан в России растет.

Заметьте! Президент также обратил внимание на то, что Россия может привлекать северокорейских военных. Зеленский отметил, что такие действия демонстрируют влияние войны на российское общество, и со временем количество людей, выступающих против войны, будет увеличиваться.