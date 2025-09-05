Зеленский назвал условие, при котором Украина будет поставлять Словакии нефть и газ
- Украина готова поставлять нефть и газ в Словакию, если это не будут российские энергоресурсы.
- Зеленский однозначно высказался об этом во время пресс-конференции с Фицо в Ужгороде.
5 сентября состоялась встреча Владимира Зеленского и Роберта Фицо. Пресс-конференцию не показали в прямом эфире из соображений безопасности, но позже выложили видео заявлений для медиа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Фицо.
Смотрите также Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования Трампа
При каком условии Украина будет поставлять Словакии нефть и газ?
Во время встречи лидеров государств речь шла прежде всего об энергетике. Зеленский озвучил позицию Украины.
Мы готовы обеспечивать и энергостабильность и для Словакии, и для других партнеров, и иметь совместные проекты. У нас только один принцип – это не российский энергоресурс,
– сказал он.
На уточняющий вопрос журналистов, можно ли будет в будущем поставлять нефть и газ через Украину в Словакию, Зеленский ответил так:
Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию – если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас война. На этом точка.
Глава государства подчеркнул: у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего.
Также он вспомнил слова Трампа о том, что Европа должна перестать покупать топливо у России. Поэтому, по мнению Зеленского, энергетическая независимость Европы зависит от каждого в Европе.
"Если бы не было сложностей с энергетикой из-за российских ударов, мы могли бы сотрудничать со Словакией в этой сфере. У нас был профицит в любой момент года до российских ударов по энергосистеме. Если бы не удары, мы бы работали бы дальше", – объяснил президент.
Он подчеркнул, что Украина отвечает на российские удары по ее энергообъектам – и будет делать это в дальнейшем.
Просто терпеть в темноте никто не будет,
– пообещал Зеленский.
Что сказал Фицо об энергетике?
Словацкий премьер высказался в том духе, что в отношении определенных моментов мнения стран очень отличаются. Но Фицо сказал, что потенциал энергетического сотрудничества обеих стран огромный.
Он отстаивает ту мысль, что страна, которая хочет сохранять свои национальные интересы, должна уважать национальные интересы других стран.
Относительно разговора с Путиным Фицо сказал так: говорили о возможностях двустороннего сотрудничества, о "нападениях на российскую инфраструктуру" и "о вопросе того, что через Украину не идет российский газ в направлении Словакии".
Как Словакия получает газ из России
Словакия хочет нормализовать отношения с Москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод "Турецкий поток". Фицо прямо сказал об этом: "Давайте вернемся к тому, что всегда было типичным для экономического сотрудничества между странами".
Почему в Европу до сих пор поставляют российскую нефть и что происходит с нефтепроводом "Дружба"?
- В ЕС планируют полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года – перейдут на альтернативы. Но Словакия и Венгрия против, мол, тогда вырастут цены.
- Украина атакует российские НПЗ, чтобы лишить россиян денег на войну. Именно экспорт нефти и газа насыщает российскую экономику деньгами, для Москвы это стратегическая отрасль.
- Европа также обеспечивает Россию нефтедолларами. Украина хочет изменить это.
- Трамп сказал, что ЕС должен перестать покупать топливо у России. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен поддержал эту идею, ее обсудят на встрече европейцев с американцами.
- Йоргенсен даже сказал: когда это решение примут, его надо выполнять и тогда, когда "наступит мир". Чтобы в Европу не попадала "ни одна молекула" газа из России.
- Силы обороны бьют и по нефтепроводу "Дружба", которым поставляют нефть в Европу.
- По словам Зеленского, Венгрия и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть, жаловались на эти удары Трампу.
- В Венгрии даже запретили въезд в страну командующему Силами беспилотных систем Роберту Бровди ("Мадяру"), чьи подчиненные атаковали "Дружбу". При том, что "Мадьяр" – этнический венгр.
- Зеленский и МИД Украины остро отреагировали на это, а сам военный заявил – руки руководства Венгрии по локоть в крови украинцев.
- Фицо встретился с Путиным 2 сентября в Пекине. Диктатор предложил ограничить для Украины поставки электричества и газа реверсом из Европы.