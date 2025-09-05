5 сентября состоялась встреча Владимира Зеленского и Роберта Фицо. Пресс-конференцию не показали в прямом эфире из соображений безопасности, но позже выложили видео заявлений для медиа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Фицо.

Смотрите также Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования Трампа

При каком условии Украина будет поставлять Словакии нефть и газ?

Во время встречи лидеров государств речь шла прежде всего об энергетике. Зеленский озвучил позицию Украины.

Мы готовы обеспечивать и энергостабильность и для Словакии, и для других партнеров, и иметь совместные проекты. У нас только один принцип – это не российский энергоресурс,

– сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, можно ли будет в будущем поставлять нефть и газ через Украину в Словакию, Зеленский ответил так:

Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию – если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас война. На этом точка.

Глава государства подчеркнул: у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего.

Также он вспомнил слова Трампа о том, что Европа должна перестать покупать топливо у России. Поэтому, по мнению Зеленского, энергетическая независимость Европы зависит от каждого в Европе.

"Если бы не было сложностей с энергетикой из-за российских ударов, мы могли бы сотрудничать со Словакией в этой сфере. У нас был профицит в любой момент года до российских ударов по энергосистеме. Если бы не удары, мы бы работали бы дальше", – объяснил президент.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на российские удары по ее энергообъектам – и будет делать это в дальнейшем.

Просто терпеть в темноте никто не будет,

– пообещал Зеленский.

Что сказал Фицо об энергетике?

Словацкий премьер высказался в том духе, что в отношении определенных моментов мнения стран очень отличаются. Но Фицо сказал, что потенциал энергетического сотрудничества обеих стран огромный.

Он отстаивает ту мысль, что страна, которая хочет сохранять свои национальные интересы, должна уважать национальные интересы других стран.

Относительно разговора с Путиным Фицо сказал так: говорили о возможностях двустороннего сотрудничества, о "нападениях на российскую инфраструктуру" и "о вопросе того, что через Украину не идет российский газ в направлении Словакии".

Как Словакия получает газ из России



Словакия хочет нормализовать отношения с Москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод "Турецкий поток". Фицо прямо сказал об этом: "Давайте вернемся к тому, что всегда было типичным для экономического сотрудничества между странами".

Почему в Европу до сих пор поставляют российскую нефть и что происходит с нефтепроводом "Дружба"?