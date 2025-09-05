5 вересня відбулася зустріч Володимира Зеленського та Роберта Фіцо. Пресконференцію не показали в прямому ефірі з безпекових міркувань, але пізніше виклали відео заяв для медіа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського і Фіцо.

За якої умови Україна буде постачати Словаччині нафту та газ?

Під час зустрічі лідерів держав ішлося передусім про енергетику. Зеленський озвучив позицію України.

Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини, і для інших партнерів, і мати спільні проєкти. У нас тільки один принцип – це не російський енергоресурс,

– сказав він.

На уточнювальне запитання журналістів, чи можна буде в майбутньому постачати нафту та газ через Україну до Словаччини, Зеленський відповів так:

Ми з прем'єр-міністром Словацької Республіки паном Фіцо говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка.

Глава держави наголосив: у російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього.

Також він згадав слова Трампа про те, що Європа має перестати купувати паливо в Росії. Тому, на думку Зеленського, енергетична незалежність Європи залежить від кожного в Європі.

"Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювати зі Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якщо б не удари, ми б працювали би далі", – пояснив президент.

Він підкреслив, що Україна відповідає на російські удари по її енергооб'єктах – і робитиме це надалі.

Просто терпіти в темряві ніхто не буде,

– пообіцяв Зеленський.

Що сказав Фіцо про енергетику?

Словацький прем'єр висловився в тому дусі, що стосовно певних моментів думки країн дуже відрізняються. Але Фіцо сказав, що потенціал енергетичної співпраці обох країн величезний.

Він обстоює ту думку, що країна, яка хоче зберігати свої національні інтереси, має поважати національні інтереси інших країн.

Щодо розмови з Путіним Фіцо сказав так: говорили про можливості двостороннього співробітництва, про "напади на російську інфраструктуру" і "про питання того, що через Україну не йде російський газ у напрямку Словаччини".

Як Словаччина отримує газ з Росії



Словаччина хоче нормалізувати відносини з Москвою і збільшує імпорт російського газу через газопровід "Турецький потік". Фіцо прямо сказав про це: "Давайте повернемося до того, що завжди було типовим для економічного співробітництва між країнами".

