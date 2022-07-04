Зеленский говорит, что Украина постепенно выходит из энергетического кризиса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постепенно выходит из энергетического и топливного кризиса. Уже выполняют задачи по наполнению энергоносителями.

Выход из кризиса дается непросто. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает 24 канал.

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Оккупанты препятствуют во всем

Зеленский напомнил, что россияне разбомбили наши нефтеперерабатывающие мощности. Кроме того, Россия стреляет любыми путями. В частности, обстреливает железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы. Это делают, чтобы Украина не получала ни дизель, ни бензин.

Однако я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка горючим понемногу происходит,

– заверил президент.

Что этому предшествовало

Из-за прицельных ракетных ударов со стороны России были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, оккупанты нанесли Украине проблемы с логистикой. Из-за блокирования портов государство не может импортировать нефть по морскому пути.

Топливо приходится везти через западные границы, поэтому выросли цены и возник дефицит.

Правда, сейчас ситуация действительно улучшается, а очереди на АЗС исчезают. Министр инфраструктуры Александр Кубраков убежден, что поставки наладятся уже этой осенью.

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