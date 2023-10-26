Закрыли ли зерновой коридор из-за возможных атак России: власти расставили все точки над "і"

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины. На протяжении последних нескольких месяцев страна-террорист активно атакует украинские зернохранилища.

Обновление. Министерство восстановления Украины опровергло информацию о полном закрытии или приостановлении временного коридора. В ведомстве отметили, что порты Одессы продолжают обслуживать прошедшие этим коридором корабли.

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Что сказали в министерстве

Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими суднами. Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий,

– говорится в сообщении.

Министерство заявило, что в портах "Одесса", Черноморск" и "Южный" сейчас под загрузкой находятся 23 судна. А всего через этот коридор в украинские порты зашел 51 корабль. Также в ведомстве отметили, что 33 корабля экспортировали более 1,3 миллиона тонн украинской агропродукции и других грузов.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что 26 октября будто бы приостанавливают действие одного из новых черноморских коридоров. Это решение вроде бы было принято из-за высокого уровня угрозы со стороны российской авиации. Консалтинговая компания Barva Invest говорит, что администрация морпортов Украины вроде бы утвердила ограничения на один день – 26 октября, однако, вероятно, запрет продлят.

Вечером 25 октября АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение суден до и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года,

– сообщили представители Barva Invest.

Военные сообщают, что российская авиация в этом направлении сильно увеличила активность. Вероятно, возможны новые обстрелы.

Как должны были действовать ограничения

Запрет должен был действовать именно на грузовые корабли. Эксперты говорили, что он оказал бы негативное влияние на украинский экспорт.

Эти неожиданные ограничения означают простои суден. Ожидаем негативную реакцию бизнеса на отсутствие прогнозируемости. Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и перекладывать дополнительные затраты вниз по логистической цепочке,

– говорят Barva Invest.

Необходимо понимать, что увеличение стоимости товара, из-за простоя, повлечет за собой уменьшение прибыли. А это, в свою очередь, негативно повлияет на бизнес и будет стимулировать предпринимательский кризис.