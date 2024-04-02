Субсидия на коммуналку станет меньше: в ПФУ объяснили, почему

Жилищная субсидия на оплату ЖКУ для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. То есть, с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Как будет выплачивать субсидия в мае

В заявлении Пенсионного фонда Украины указано, что уменьшение субсидий не обусловлено финансовыми ограничениями со стороны государства, а вытекает из завершения отопительного сезона в стране. То есть, с 15 апреля стоимость тепла, газа и электроэнергии при расчете субсидий не будет учитываться полностью.

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Соответственно, в мае за апрель получателям субсидий дадут государственную помощь только за 15 дней апреля.

Субсидия на неотапливаемый сезон

В соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины , жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

На неотапливаемый сезон, то есть на период с 1 мая по 30 сентября, Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, которые получали их во время отопительного периода – автоматически. При условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях.

В то же время среди получателей есть определенная категория, которой субсидия на неотапливаемый период будет назначена после предоставления заявления и декларации. Перечень категорий граждан, которые должны обратиться с новым пакетом документов для назначения субсидии – по ссылке.