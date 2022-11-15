Тарифы на коммунальные услуги выросли: как изменились цены за год

С прошлого года подорожали тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг. Некоторые из них поднялись еще до полномасштабного вторжения. С начала войны основные тарифы были заморожены, но в них не входят взносы ОСМД.

Какие тарифы увеличились

Больше всего подорожали тарифы на содержание и ремонт жилья – на 25,5%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Интересно Поднимут или нет: что будет с тарифами на электроэнергию для бизнеса

Также за год выросли тарифы на содержание и ремонт жилья, канализацию, водоснабжение и уборку мусора – на 25.5%, 14,9%, 12% и 11,9% соответственно. Услуги управления многоквартирными домами подорожали на 4,4%. Горячая вода и отопление поднялись в цене на 0,8%

Природный газ наоборот подешевел: в начале года цена уменьшилась на 0,3%, а с прошлого октября – на 1,3%. Впрочем, если сравнивать цену с январем-октябрем 2021 года, цена на газ выросла на 12,6%.

Инфляция цен на жилищно-коммунальные услуги в Украине / Держстат

Тарифы на электроэнергию, газ, воду и отопление были заморожены на уровне цен в начале вторжения. По закону № 7427 они останутся таковыми до конца войны и в течение шести месяцев после ее окончания.

Компенсирует разницу между фиксированными и рыночными тарифами государство. В этом году на выплату разницы в тарифах на коммунальные услуги предусмотрено 14 миллиардов гривен.

Тарифы для предприятий могут возрасти