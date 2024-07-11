Какие льготы на жилье имеют украинские военнослужащие

Действующие военнослужащие, участники боевых действий и ветераны войны имеют право на ряд льгот. В частности, на льготы по пользованию жильем, оплаты коммунальных услуг и пользования отоплением.

Жилищные льготы для военнослужащих

Военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью во время службы, а также их семьи, находящихся на их содержании, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги. Для получения этой льготы необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением или подать его онлайн.

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Кроме того, участники боевых действий имеют право на ряд льгот, связанных с жильем, в частности:

75% скидка на пользование жильем : покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

: покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. 75% скидка на оплату коммунальных услуг : это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

: это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд. 75% скидка на топливо: включает жидкое топливо включает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

включает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления. Преимущественное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях: включает скидки 20% на основные тарифы и 50% на дополнительные работы. Абонентская плата за пользование телефоном составляет 50% от тарифа.

Жилищные льготы для семей военных

Члены семей погибших защитников также имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги. Для них предусмотрены:

50% скидка на коммунальные услуги включает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.

включает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи. Бесплатные капитальный и текущий ремонты: покрывают ремонт домов или квартир: покрывают ремонт домов или квартир.

Кроме того, участники боевых действий (УБД) имеют возможность:

Вступать в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, стоянок и садовых товариществ в первую очередь.

Военные также имеют льготы на:

Получение займов на строительство или ремонт жилья, присоединение к инженерным сетям присоединение к инженерным сетям : включает возведение или приобретение дач и обустройство садовых участков. Займы можно погашать в течение десяти лет, начиная с пятого года после завершения строительства.

: включает возведение или приобретение дач и обустройство садовых участков. Займы можно погашать в течение десяти лет, начиная с пятого года после завершения строительства. Улучшение жилищных условий: включает первоочередной ремонт: включает первоочередной ремонт или обеспечение недвижимостью, а также первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Среди других льгот: