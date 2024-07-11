Какие льготы на жилье имеют украинские военнослужащие
Действующие военнослужащие, участники боевых действий и ветераны войны имеют право на ряд льгот. В частности, на льготы по пользованию жильем, оплаты коммунальных услуг и пользования отоплением.
Жилищные льготы для военнослужащих
Военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью во время службы, а также их семьи, находящихся на их содержании, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги. Для получения этой льготы необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением или подать его онлайн.
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Кроме того, участники боевых действий имеют право на ряд льгот, связанных с жильем, в частности:
- 75% скидка на пользование жильем: покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
- 75% скидка на оплату коммунальных услуг: это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.
- 75% скидка на топливо: включает жидкое топливовключает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.
- Преимущественное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях: включает скидки 20% на основные тарифы и 50% на дополнительные работы. Абонентская плата за пользование телефоном составляет 50% от тарифа.
Жилищные льготы для семей военных
Члены семей погибших защитников также имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги. Для них предусмотрены:
- 50% скидка на коммунальные услугивключает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.
- Бесплатные капитальный и текущий ремонты: покрывают ремонт домов или квартир: покрывают ремонт домов или квартир.
Кроме того, участники боевых действий (УБД) имеют возможность:
- Вступать в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, стоянок и садовых товариществ в первую очередь.
Военные также имеют льготы на:
- Получение займов на строительство или ремонт жилья, присоединение к инженерным сетям присоединение к инженерным сетям: включает возведение или приобретение дач и обустройство садовых участков. Займы можно погашать в течение десяти лет, начиная с пятого года после завершения строительства.
- Улучшение жилищных условий: включает первоочередной ремонт: включает первоочередной ремонт или обеспечение недвижимостью, а также первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
Среди других льгот:
- Первоочередной ремонт домов и квартирвключает обеспечение их топливом.
- Бесплатная отправка писем: военнослужащие могут бесплатно: военнослужащие могут бесплатно отправлять письма.
- Бесплатная отправка личной одежды: тем: тем, кого призвали на военную службу, личную одежду можно отправить по почте бесплатно.