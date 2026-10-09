Удар по рынку батарей: Зимбабве окончательно запрещает вывоз лития

Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей готовится к серьезным потрясениям из-за новых правил игры на африканском континенте. Одна из ключевых стран-поставщиков решила кардинально изменить подход к своим недрам, что заставит мировых производителей пересмотреть свои стратегии.

Что изменится на мировом рынке лития

Уже с января 2027 года Зимбабве полностью запретит экспорт литиевого концентрата, вынуждая компании перерабатывать сырье внутри страны, сообщает Bloomberg. Этот шаг ударит по цепочкам поставок, ведь южноафриканское государство обеспечивает около 10% мировой добычи этого критически важного для электромобилей металла, о чем свидетельствуют данные Геологической службы США.

Добывающие компании просили предоставить им больше времени на подготовку к новым правилам, однако власти остались непреклонны. "Производители лития в Зимбабве имели достаточно времени, чтобы подготовиться к крайнему сроку по переработке в январе 2027 года", – отметил секретарь по вопросам информации Ник Мангвана. Он категорически добавил, что никаких оправданий для дальнейших отсрочек просто не существует.

Как Китай захватывает африканские ресурсы

Ситуация с литием в Зимбабве ярко демонстрирует, как Пекин усиливает свой контроль над глобальными ресурсами. Китайские инвесторы, среди которых местные подразделения Sinomine Resource Group, Chengxin Lithium и Sichuan Yahua, уже вложили огромные средства в этот сектор. В настоящее время Sinomine и Yahua активно строят мощности по производству сульфата лития – промежуточного материала для батарей, тогда как компания Huayou уже запустила собственный завод.

Обратите внимание! Стоит напомнить, что путь к полному запрету начался еще в феврале, когда страна впервые приостановила отгрузку концентрата. Главной целью тогда была борьба с незаконным вывозом металла и стимулирование создания продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В апреле правительство временно смягчило экспортные ограничения, но теперь, следуя примеру других африканских государств, Зимбабве окончательно решило извлечь максимум прибыли из своих природных богатств. Для конечного потребителя в мире это может означать потенциальное подорожание аккумуляторов из-за монополизации переработки китайскими корпорациями.

Недавно мы писали, что европейские партнеры приняли решение, которое может кардинально изменить будущее металлургической отрасли Украины. Пока отечественные предприятия приходят в себя после постоянных обстрелов, новые правила экспорта ставят под сомнение целесообразность их восстановления.