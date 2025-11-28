"Зимнюю тысячу" пока получили не все: в Минсоцполитики объяснили причину

Первые украинцы уже начали получать 1 000 гривен помощи от государства по программе "Зимняя поддержка. Впрочем, пока средства поступили не всем, кто подал заявление на выплаты.

Почему не все получили "зимнюю тысячу"?

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

По словам министра, сейчас "зимнюю тысячу" по всей стране постепенно получают более чем 1,8 миллиона пенсионеров и получатели социальных выплат, которых обслуживает Укрпочта. Им средства поступают автоматически и без подачи каких-либо заявлений.

В дополнение более 550 тысяч человек подали заявление на 1 000 гривен поддержки в отделениях Укрпочты самостоятельно.

Параллельно государство уже перечислило почти 1,9 миллиарда гривен по заявкам, которые граждане подали через Дію в первый день программы, 15 ноября,

– подчеркнул Улютин.

Тем, кому "зимняя тысяча" по заявлениям еще не поступила, придется подождать. Министр пообещал сообщить отдельно о следующей выплате средств.

Также более 230 тысяч украинцев за 5 дней действия программы подали заявки на выплату 6 500 гривен "Зимней поддержки" для наиболее уязвимых категорий населения. Первые выплаты планируют начать с 10 декабря.

Стоит знать! В дополнение 280 тысяч украинских семей уже получили компенсацию на оплату электроэнергии. Ее предоставляют автоматически вместе с субсидией или льготами на жилищно-коммунальные услуги.

Когда нужно использовать "зимнюю тысячу"?

Программа зимней поддержки, которая позволяет украинцам получить 1 000 гривен от государства, стартовала 15 ноября. Тогда, по словам президента Владимира Зеленского, за 2 часа было подано полмиллиона заявок.

Впрочем, время подать заявку на "зимнюю тысячу" еще есть. Сделать это можно до 24 декабря в Дії или на Укрпочте.

Однако стоит помнить, что срок использования помощи ограничен:

Тем, кто получает пенсию или социальные выплаты на Укрпочте и получил 1 000 гривен автоматически, необходимо потратить средства до 25 декабря 2025 года.

Украинцам, которые оформили заявление на 1 000 через Укрпочту, следует воспользоваться ею до 25 января 2026 года.

А "зимнюю тысячу", которая поступила на карту "Национальный кэшбек" через Дію, нужно потратить до 30 июня 2026 года.

Стоит знать! По информации премьер-министра Украины Юлии Свириденко, уже более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1 000 гривен зимней поддержки.

На что можно и нельзя потратить "зимнюю тысячу"?