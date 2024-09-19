ООН: зимой в Украине могут отключать электроэнергию до 18 часов в сутки

В ООН прогнозируют, что зимой в Украине могут быть отключения электроэнергии по 18 часов в сутки. Российские авиаудары по энергосистеме Украины нарушают международное гуманитарное право, а украинцы готовятся к сложным зимним условиям.

Что будет зимой с отключениями

Миссия также сообщила, что посетила семь поврежденных электростанций и 28 пострадавших населенных пунктов.

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Атаки на инфраструктуру угрожают водоснабжению, канализации, отоплению, здравоохранению, образованию и экономике Украины.

Есть основания считать, что повреждение или уничтожение украинской гражданской инфраструктуры, в частности электростанций, противоречит принципам международного гуманитарного права,

– указано в докладе ММПЧУ.

ММПЧУ сообщила, что в результате атак были повреждены или разрушены семь электростанций, а также пострадали 28 населенных пунктов.

В отчете отмечается, что эти атаки ставят под угрозу водоснабжение, канализацию, отопление, здравоохранение, образование и общую экономику Украины.

Обратите внимание! Особое внимание уделено городским районам, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения. Почти 95% жителей Киева зависят от этих систем, для работы которых нужны электрические насосы, обеспечивающие подачу тепла на верхние этажи зданий.

"Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла", – говорится в сообщении.

Интересно! Также в отчете отмечается, что летом 2024 года энергетические проблемы были второй по частоте причиной, по которой украинцы покидали страну.