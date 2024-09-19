Що буде взимку з відключеннями

Місія також повідомила, що відвідала сім пошкоджених електростанцій і 28 постраждалих населених пунктів.

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Атаки на інфраструктуру загрожують водопостачанню, каналізації, опаленню, охороні здоров'я, освіті та економіці України.

Є підстави вважати, що пошкодження або знищення української цивільної інфраструктури, зокрема електростанцій, суперечить принципам міжнародного гуманітарного права,

– зазначено в доповіді ММПЛУ.

ММПЛУ повідомила, що внаслідок атак були пошкоджені або зруйновані сім електростанцій, а також постраждали 28 населених пунктів.

У звіті зазначається, що ці атаки ставлять під загрозу водопостачання, каналізацію, опалення, охорону здоров'я, освіту та загальну економіку України.

Зауважте! Особливу увагу приділено міським районам, де більшість будинків підключені до централізованих систем опалення і гарячого водопостачання. Майже 95% мешканців Києва залежать від цих систем, для роботи яких потрібні електричні насоси, що забезпечують подачу тепла до верхніх поверхів будівель.

Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла," – йдеться у повідомленні.

Цікаво! Також у звіті зазначається, що влітку 2024 року енергетичні проблеми були другою за частотою причиною, через яку українці покидали країну.