Як зріс ВВП

Як повідомляють у Міністерстві економіки, за вісім місяців поточного року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом торік.

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За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, основними чинниками зростання стали розвиток промисловості та позитивні зміни у різних сферах.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу. Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії впродовж місяця.

Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів негативно впливає на бізнес-очікування, стримуючи їхню економічну активність.

Що зумовило позитивні зміни

Свириденко підкреслила, що у серпні позитивні зміни в промисловості відбулися завдяки стабільному доступу до електроенергії, який багато підприємств забезпечили через прямий імпорт.

Що позитивно впливало на економіку:

Важливим фактором стали також робота Українського морського коридору та високий інвестиційний попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали.

Відновлення промисловості сприятливо позначилося на транспортній галузі: зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та перевалки вантажів у морських портах.

У будівництві зросли обсяги будівельно-монтажних робіт, основним рушієм стали відновлення критичної інфраструктури, реконструкція та ремонт дорожнього покриття на аварійних ділянках.

У внутрішній торгівлі також зафіксовано зростання обороту, викликане збільшенням споживчого попиту.

Зниження обсягів виробництва в сільському господарстві пов'язане з меншими врожаями ярих культур через несприятливі погодні умови під час їхнього зростання.

Зауважте! Однак у тваринництві зберігається позитивна динаміка завдяки стабільному попиту на внутрішньому ринку та державній підтримці виробників.