Колебания курса злотого: что происходит с польской валютой сегодня

Курс злотого стабилизировался после длительного падения, но впоследствии снова начал снижаться. Банки и обменники уже отреагировали на эти изменения.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 21 ноября официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,05 гривны (-4 копейки от 20 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,80 гривны (-20 копеек) и продажа – 10,39 гривны (+9 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,13 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,24 гривны (-1 копейка).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 005 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 039 гривен – в банках и 1 024 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 013 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 980 гривен.

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