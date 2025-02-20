20 февраля, 11:04
Курс злотого снижается: что происходит с польской валютой: что происходит с польской валютой
Польский злотый остается одной из самых популярных валют среди украинцев. Впрочем, последние дни курс злотого демонстрирует колебания. О том, как изменилась стоимость валюты сегодня, читайте дальше.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 20 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,40 гривны (-3 копейки против 19 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,80 гривны (+10 копеек).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,43 гривны (+1 копейка), а продают – уже по 10,54 гривны (-1 копейка).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 040 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 054 гривны в обменниках и 1 080 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 043 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 000 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.