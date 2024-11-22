Курс злотого вырос и упал одновременно: что с польской валютой перед выходными

Курс польского злотого остается нестабильным. В то время, как официальный курс вырос, банки и обменники фиксируют снижение стоимости валюты.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 22 ноября официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,09 гривны (+4 копейки от 21 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,85 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,30 гривны (-9 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,05 гривны (-8 копеек), а продают – уже по 10,20 гривны (-4 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 009 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 030 гривен – в банках и 1 020 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 005 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 985 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.