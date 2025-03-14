14 марта, 12:14
Затишье перед бурей: злотый немного упал в цене накануне выходных
Основні тези
- Злотый снизился до 10,71 гривны по официальному курсу в Украине по состоянию на 14 марта, что на 5 копеек меньше предыдущего дня, что может стать отличным поводом для покупки польской валюты.
- Средняя цена покупки злотого в банках - 10,37 гривны, продажа - 11,05 гривны, тогда как обменники покупают по 10,65 гривны и продают по 10,80 гривны.
Злотый немного подешевел перед выходными, что может стать хорошей возможностью для покупки валюты. До этого момента польская валюта показала значительный и стремительный рост в течение недели.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 14 марта официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,71 гривны (-5 копеек от 13 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,37 гривны (без изменений) и продажа – 11,05 гривны (без изменений).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,65 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,80 гривны (без изменений).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 071 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 105 гривен в обменниках и 1 080 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 065 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 037 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.