Затишье перед бурей: злотый немного упал в цене накануне выходных

Злотый немного подешевел перед выходными, что может стать хорошей возможностью для покупки валюты. До этого момента польская валюта показала значительный и стремительный рост в течение недели.

Официальный курс злотого в Украине По состоянию на утро 14 марта официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,71 гривны (-5 копеек от 13 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Доллар вырос, а евро опустилось: НБУ установил курсы валют Курс злотого в банках и обменниках. Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,37 гривны (без изменений) и продажа – 11,05 гривны (без изменений).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10,37 гривны (без изменений) и продажа – 11,05 гривны (без изменений). В то же время обменники покупают злотые по 10,65 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,80 гривны (без изменений). Сколько стоят 100 злотых сегодня Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 071 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 105 гривен в обменниках и 1 080 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 065 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 037 гривен. Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.