12 марта, 12:33
Злотый снова бьет собственные рекорды: стоимость валюты снова резко подскочила
Основні тези
- Официальный курс валюты Польши в Украине составляет 10,77 гривны; покупка в банках - 10,25 гривны, продажа - 11,05 гривны.
- Обменники покупают злотые по 10,65 гривны и продают по 10,80 гривны; 100 злотых официально стоят 1 077 гривен, а в обменниках и банках - около 1 105 и 1 080 гривен соответственно.
Злотый продолжает укрепляться, обновляя свою максимальную стоимость за последние месяцы. Только за последний день валюта прибавила 10 копеек в стоимости. Как изменились цены на злотый на наличном рынке, читайте дальше.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 12 марта официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,77 гривны (+10 копеек от 11 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,25 гривны (-5 копеек) и продажа – 11,05 гривны (+8 копеек).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,65 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,80 гривны (+5 копеек).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу валют в Украине составляет 1 077 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 105 гривен в обменниках и 1 080 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 065 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 025 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.