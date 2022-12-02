Рахунок на відбудову України зростає – на відміну від втоми донорів

Президент Світового банку Девід Малпасс у четвер заявив, що очікувані витрати на відновлення України зростуть "досить трохи" у порівнянні з приблизно 350 мільярдами доларів, оціненими на початку цього року. Це відбудеться огляду на те, що Росія націлена на українську електромережу та іншу інфраструктуру.

Він сказав на конференції Reuters NEXT, що не помітив "втоми донорів" у міжнародній спільноті, попри величезну вартість війни, але існує "гігантське розчарування" Росією через продовження війни.

Це жорстока війна, яка викликає велике розчарування,

– сказав Малпасс, додавши, що російські офіційні особи тепер стали ізгоями, коли приїжджають на міжнародні зустрічі.

Нагадаємо, у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн говорилося, що пошкодження України оцінюються в 600 мільярдів євро.

Коли Україні передадуть репарації