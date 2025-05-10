Хто вважається самотнім пенсіонером та які виплати може отримати така людина

В Україні самотні пенсіонери можуть отримати 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на зараз він становить 2 361 гривню.

Хто вважається самотнім пенсіонером

Такі особи можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 гривень, повідомляє 24 Канал.

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Самотнім вважається той пенсіонер, хто відповідає таким критеріям:

вік від 80 років і старше;

самостійне проживання;

постійний сторонній догляд за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Важливо! Люди, які отримують пенсію через інвалідність, не мають права на цю виплату.

Як оформити доплату



Для отримання подібної допомоги, самотнім пенсіонерам слід подати заяву до органів соцзахисту або Пенсійного фонду. Також необхідно надати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Зверніть увагу! Необхідність у сторонньому догляді має підтверджувати лікарський висновок.