Протистояння загострюється: Китай вдарив по США новими санкціями та обмеженнями

Китай посилив контроль за експортом дронів до США та запровадив санкції проти кількох американських компаній. Так Пекін відповів на розширення технологічних обмежень з боку Вашингтона.

Відповідь на нові обмеження США

Міністерство торгівлі Китаю у середу, 5 серпня, оголосило одразу чотири пакети контрзаходів у відповідь на останні рішення США, пише Bloomberg.

У Пекіні заявили, що причиною стали:

рішення Федеральної комісії зі зв'язку США заборонити використання деяких роботів та силових інверторів виробництва КНР;

внесення понад 40 китайських компаній до американського санкційного списку через звинувачення у використанні примусової праці.

На думку Китаю, ці дії порушують домовленості, досягнуті між президентом Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Заходи США завдали значної шкоди законним правам та інтересам країни. У Китаю не залишилося іншого вибору, окрім як вжити необхідних контрзаходів,

– зазначив речник Міністерства торгівлі.

Контроль за експортом і санкції

Одним із головних рішень Китаю стало посилення експортного контролю щодо дронів.

Відтепер продаж до США здійснюватимуть лише після індивідуального розгляду кожної заявки щодо:

безпілотників;

ключових комплектуючих до них;

та пов'язаних із БПЛА технологій, які входять до переліку товарів подвійного призначення.

Фактично це означає значне ускладнення експорту китайських дронів до США.

Також Міністерство торгівлі Китаю оголосило санкції проти шести американських компаній, зокрема, Applied DNA Sciences та Stratum Reservoir.

У Пекіні заявили, що ці компанії причетні до американських обмежень, пов'язаних із регіоном Сіньцзян.

Під удар потрапила і Compliance Testing. Її звинувачують у допомозі Федеральній комісії зі зв'язку США під час запровадження останніх обмежень проти КНР.

Китай також проведе національне розслідування у сфері зовнішньої торгівлі. Перевірка стосуватиметься імпортних принтерів, копіювальної техніки, іншого офісного обладнання для друку та обробки документів, яке працює на імпортному програмному забезпеченні.

Таким чином, обмін санкціями та обмеженнями між США та Китаєм свідчить про відновлення напруженості між двома країнами та ставить під загрозу крихке торгівельне перемир'я.

Нагадаємо, нещодавно США заборонили імпорт нових роботів та енергетичних інверторів із Китаю. Адміністрація Дональда Трампа заявляє, що цей крок має убезпечити критичну інфраструктуру ШІ від можливих кібератак, шпигунства та впливу Пекіна.