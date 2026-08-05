Реакция на новые ограничения со стороны США
Министерство торговли Китая в среду, 5 августа, объявило сразу о четырех пакетах контрмер в ответ на последние решения США, пишет Bloomberg.
В Пекине заявили, что причиной стали:
- решение Федеральной комиссии по связи США запретить использование некоторых роботов и силовых инверторов производства КНР;
- включение более 40 китайских компаний в американский санкционный список из-за обвинений в использовании принудительного труда.
По мнению Китая, эти действия нарушают договоренности, достигнутые между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.
Меры США нанесли значительный ущерб законным правам и интересам страны. У Китая не осталось иного выбора, кроме как принять необходимые контрмеры,
– отметил представитель Министерства торговли.
Экспортный контроль и санкции
Одним из главных решений Китая стало ужесточение экспортного контроля в отношении дронов.
Отныне продажа в США будет осуществляться только после индивидуального рассмотрения каждой заявки на:
- беспилотников;
- ключевых комплектующих к ним;
- и связанных с БПЛА технологий, входящих в перечень товаров двойного назначения.
Фактически это означает значительное усложнение экспорта китайских дронов в США.
Также Министерство торговли Китая объявило санкции против шести американских компаний, в частности, Applied DNA Sciences и Stratum Reservoir.
В Пекине заявили, что эти компании причастны к американским ограничениям, связанным с регионом Синьцзян.
Под удар попала и компания Compliance Testing. Ее обвиняют в содействии Федеральной комиссии по связи США при введении последних ограничений против КНР.
Китай также проведет национальное расследование в сфере внешней торговли. Проверка коснется: импортных принтеров; копировальной техники; другого офисного оборудования для печати и обработки документов, работающего на импортном программном обеспечении.
Таким образом, обмен санкциями и ограничениями между США и Китаем свидетельствует о возобновлении напряженности между двумя странами и ставит под угрозу хрупкое торговое перемирие.
Напомним, недавно США запретили импорт новых роботов и энергетических инверторов из Китая. Администрация Дональда Трампа заявляет, что этот шаг призван защитить критически важную инфраструктуру ИИ от возможных кибератак, шпионажа и влияния Пекина.