Попри санкції, Росія продовжує отримувати доходи від продажу нафти й газу

Росія продовжує отримувати значні прибутки від продажу нафти та газу, попри міжнародні санкції. За інформацією Міністерства фінансів Росії, у період з січня по листопад поточного року доходи федерального бюджету зросли на 4,8% у порівнянні з минулим роком, склавши 25,96 трильйонів рублів.

Як Росія збагачується на сировині

Російські ЗМІ повідомляють, що майже третину доходів країни-агресора складають продажі нафти й газу, передає 24 Канал. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов зазначив, що країна планує підтримувати свої фінансові зобов'язання навіть за нижчих цін на нафту, використовуючи кошти з Фонду національного добробуту.

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В економічному прогнозі Росії закладено припущення, що ціна на нафту буде коливатися навколо 70 доларів за барель. Проте в бюджеті країни використовується базова ціна — 60 доларів за барель.

Розбіжність між цими двома цінами покривається коштами з Фонду національного добробуту, дозволяючи зберегти фінансову стабільність навіть у разі непередбачуваних змін на світових ринках нафти.

Навіть якщо ціна на нафту буде нижчою за заплановану, ми зможемо виконати в будь-якому разі всі зобов'язання, але трохи менше сформуємо Фонд національного добробуту. Хоча впевнений, що виконуватимемо наші планові показники й за ФНБ,

— каже Силуанов.

Загалом, лише на продажах нафти й газу Росія заробила 17,7 трильйона рублів у 2023 році.

Нові санкції проти російської нафти

Нагадаємо, днями правління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло зміни до правил, що стосуються цінового ліміту на російську нафту, посилюючи існуючі санкції.

Ці зміни розширюють обмеження, що застосовуються до власників суден та самих суден, які залучені у перевезення російської нафти, якщо вартість цієї нафти перевищує встановлений ліміт. Такий крок є частиною більш широких зусиль зі сторони США та їх союзників для обмеження фінансових ресурсів, які Росія отримує від продажу нафти, в контексті її дій в Україні.

Таким чином, майно та права осіб, які здійснюють незаконні дії щодо обходу санкцій та які знаходяться в Сполучених Штатах або належать громадянам США, потраплять під обмеження.

! Також блокуються будь-які компанії, які є власниками на 50% або більше цих підсанкційних осіб.