Проти диктатури Лукашенка: які обмеження запровадили США та Канада

Як повідомили на сайті Міністерства фінансів США у понеділок, 15 квітня, проти Республіки Білорусь запроваджено нові санкції. Йдеться про обмеження США та Канада для окремих фізичних та юридичних осіб, які підтримують режим диктатора Олександра Лукашенка.

На які компанії США наклали санкції

Проти 12 юридичних та 10 фізичних осіб було запроваджено обмеження. Йдеться про білоруські державні підприємства, а також китайську компанію та її працівників, які допомагають режиму в Мінську закуповувати обладнання у США.

Читайте також Санкції ЄС проти Ірану: зростаючий тиск на Тегеран

Крім того, запроваджено санкції проти 5 юридичних й 5 фізичних осіб, які торгують зброєю у глобальній мережі та ведуть бізнес з визначеною США білоруською оборонною компанією.

ВАТ "Станкогомель"

Це машинобудівне державне підприємство, розташоване в Гомелі, Білорусь. "Станкогомель" регулярно співпрацює з різними галузями білоруської та російської промисловості. Відповідно до указу президента США від серпня 2021 року компанія належить або контролюється урядом Білорусі.

ВАТ "АГАТ-Системи управління"

Це керуюча компанія холдингу "Геоінформаційні системи управління" (АГАТ). Це підприємство продає системи управління для Збройних сил Білорусі.

Це одне з найбільших підприємств Державного управління військової промисловості Республіки Білорусь.

Крім того, "АГАТ" керує ще 4 іншими підприємствами, які розташованих у Білорусі. Це АТ "Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин" (НДІЕОМ), АТ "Техніка зв'язку", АТ "АГАТ-Система" та ТОВ "ІнноТех Солюшнс".

АТ "НДІЕОМ" – це розробник та виробник комп'ютерної техніки подвійного призначення. Підприємство спеціалізується на модернізації та ремонті систем озброєння, військової та спеціальної техніки: радіотехнічними засобами протиповітряної оборони, зенітними ракетними комплексами, мобільними системами електромагнітної боротьби, розвідки управління, системами радіоперешкод. АТ "Техніка зв'язку" – зосереджене на виробництві сучасного обладнання радіозв'язку та телекомунікацій. ВАТ "АГАТ-Система" – створення та розвиток засобів спеціального радіозв'язку та дротового зв'язку на білоруському ринку. ТОВ "ІнноТех Солюшнс" – компанія розробляє програмне забезпечення. Має спеціальний дозвіл Уряду України на технічний та/або криптографічний захист інформації.

Обмеження від Канади

Нові санкції проти Білорусі, крім США, запровадила ще й Канада. Обмеження оголошено проти 21 фізичної особи. Все через систематичні зловживання режиму Лукашенка й подальші переслідування білорусів.

Санкції стосуються нинішніх та колишніх високопосадовців, зокрема проти співробітників сил безпеки, прокурорів, представників судової системи та адміністрації виправних і "виховних" колоній у Білорусі.

Нагадуємо, що після нелегітимних виборів президента в Білорусі у 2020 році, влада країни почала масштабні репресії проти активістів та журналістів. Таким чином, було заарештовано понад 35 тисяч людей, а незалежні ЗМІ та неурядові організації були зачинені.