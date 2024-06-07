Нерухомість для білорусів і росіян: Естонія введе обмеження

Уряд Естонії ввів обмеження на купівлю нерухомості для громадян Росії та Білорусі. Так зробили з огляду на питання безпеки.

Естонія ввела санкції проти росіян

Відповідні санкції були введені на потребу безпеки країни.

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Ми працюємо над метою програми дій уряду щодо зниження ризику того, що придбана нерухомість може бути використана для розвідувальної діяльності, диверсій або будь-якої антидержавної діяльності,

– сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

У нещодавній заяві політика він сказав, як один російський олігарх придбав кілька островів у Фінляндії поблизу стратегічних об'єктів і почав будувати на них вертолітні майданчики.

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