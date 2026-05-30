США можуть послабити санкції проти Ірану: Бессент пояснив умови

Мінінстр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Америка може розглянути послаблення санкцій проти Тегерану. Однак якщо країни не домовляться, США діятимуть навпаки.

За яких умов США послабить санкції щодо Ірану?

Про те, що вплине на остаточне рішення щодо Ірану, пише Bloomberg.

Під час Національного економічного форуму Рейгана міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США маже частково послабити санкції проти Ірану. Однак усе залежить від результатів переговорів.

Коли журналісти запитали в посадовця щодо продовження санкцій для Ірану, він відповів, що відмовлятись від обмежень будуть поступово.

Побачимо. Будь-які санкції будуть скасовуватися поступово,

– сказав Бессент.

Він акцентував, що пом'якшення обмежень стане можливим після того, як Ірак виконає умови й "етапи" з можливої угоди між країнами.

Міністр також додав: якщо не буде розвитку щодо розв'язання конфлікту – США можуть посилити санкційний тиск.

Вчора ми ввели додаткові санкції. Авіакомпанії – у нас є й інші фінансові цілі. Ми можемо зробити набагато більше, якщо доведеться, і є деякі заходи, які ми можемо скасувати, щоб допомогти іранському народу,

– пояснив Скотт Бессент.

Що відомо про завершення війни в Ірані?

Напередодні США та Іран домовилися про 60-денний меморандум на припинення вогню. Зокрема домовленість стосується майбутніх перемовин щодо ядерної програми.

Раніше іранські ЗМІ публікували неофіційну версію мирної угоди, де прописані основні пункти для досягнення миру між країнами. Зокрема зазначалося, що угоду затвердили на 95%, залишається тільки питання ядерного арсеналу.