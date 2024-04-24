США не планують негайно вводити санкції проти китайських банків через Росію, – Reuters

США попередньо обговорили санкції щодо деяких китайських банків. Однак, чіткого плану реалізації таких заходів стосовно Китаю – немає.

Санкції проти китайських банків

США досі неохоче запроваджує санкції щодо великих китайських банків. А все через побоювання величезних хвильових наслідків, які можуть негативно вплинути на світову економіку та американо-китайські відносини зокрема.

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У Вашингтоні продовжують сподіватися, що дипломатичні зусилля зможуть запобігти необхідності запровадження серйозних санкцій.

Водночас в останні тижні офіційні особи США посилили тиск на Китай. Зокрема, держсекретар Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості. Тобто, США таки продовжують попереджати, що готові вжити заходів проти китайських банків, які сприяють торгівлі товарами подвійного військового призначення.

Про які санкції йде дома

Один із "крайніх" заходів – позбавлення банків доступу до долара, що використовується в більшій частині світової торгівлі. Такі санкції є "ядерними", оскільки часто призводять до банкрутства банків. Для Китаю це – особливий ризик, а саме на тлі сповільненого відновлення економіки та зростаючого боргу.

Як Китай та Росія захищають свою економіку? Китай та Росія збільшили торгівлю в юанях замість долара після війни в Україні. Таким чином, вони потенційно захищають свою економіку від можливих масштабних санкцій США, які систематично вводяться проти фінансової системи Росії.

У минулому США вводили санкції проти невеликих китайських банків, таких як Bank of Kunlun з різних питань. У тому числі через співпрацю з іранськими установами.