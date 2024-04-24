Санкції проти китайських банків

США досі неохоче запроваджує санкції щодо великих китайських банків. А все через побоювання величезних хвильових наслідків, які можуть негативно вплинути на світову економіку та американо-китайські відносини зокрема.

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Цікаво! У Вашингтоні продовжують сподіватися, що дипломатичні зусилля зможуть запобігти необхідності запровадження серйозних санкцій.

Водночас в останні тижні офіційні особи США посилили тиск на Китай. Зокрема, держсекретар Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості. Тобто, США таки продовжують попереджати, що готові вжити заходів проти китайських банків, які сприяють торгівлі товарами подвійного військового призначення.

Нагадаємо! Раніше газета Wall Street Journal повідомила, що США розробляють санкції проти деяких китайських банків, щоб зупинити фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Про які санкції йде дома

Один із "крайніх" заходів – позбавлення банків доступу до долара, що використовується в більшій частині світової торгівлі. Такі санкції є "ядерними", оскільки часто призводять до банкрутства банків. Для Китаю це – особливий ризик, а саме на тлі сповільненого відновлення економіки та зростаючого боргу.

Цікаво! У минулому США вводили санкції проти невеликих китайських банків, таких як Bank of Kunlun з різних питань. У тому числі через співпрацю з іранськими установами.