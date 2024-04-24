Санкции против китайских банков

США до сих пор неохотно вводит санкции в отношении крупных китайских банков. А все из-за опасений огромных волновых последствий, которые могут негативно повлиять на мировую экономику и американо-китайские отношения в частности.

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Интересно! В Вашингтоне продолжают надеяться, что дипломатические усилия смогут предотвратить необходимость введения серьезных санкций.

В то же время в последние недели официальные лица США усилили давление на Китай. В частности, госсекретарь Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности. То есть, США таки продолжают предупреждать, что готовы принять меры против китайских банков, которые способствуют торговле товарами двойного военного назначения.

Напомним! Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США разрабатывают санкции против некоторых китайских банков, чтобы остановить финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

О каких санкциях идет дома

Одна из "крайних" мер – лишение банков доступа к доллару, используемому в большей части мировой торговли. Такие санкции являются "ядерными", поскольку часто приводят к банкротству банков. Для Китая это – особый риск, а именно на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга.

Интересно! В прошлом США вводили санкции против небольших китайских банков, таких как Bank of Kunlun по разным вопросам. В том числе из-за сотрудничества с иранскими учреждениями.